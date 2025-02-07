Враг сознательно целится по местным жителям, независимо от их места пребывания. Об этом 24 Каналу рассказала волонтер и основательница БО БФ "Ангелы Донбасса" Яна Статная, отметив, что город с каждым днем превращается в руины.

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"Сафари по гражданским" в Покровске

По словам волонтера, каждое утро, когда она приезжает, в Покровске появляется все больше разрушений, ландшафт постоянно меняется.

"Этот город был для меня городом жизни, а сейчас все говорят о нем как о самой сложной точке (на линии фронта – 24 Канал). Очень трудно видеть все разрушения. Все, кто видел город еще летом, его не узнают", – отметила Статная.

Наибольшую опасность несут вражеские FPV-дроны. Россияне применяют и ночные беспилотники, и роны на оптоволокне.

Когда ты ходишь по городу, большинство времени ты просто смотришь в небо, чтобы увидеть, что есть над тобой, ты прислушиваешься к каждому звуку. Российские дроны летают целыми роями,

– отметила волонтерка.

Статная подчеркнула, что нет дня в городе, когда бы вражеский дрон не попал по гражданским. В Покровске началось настоящее "сафари по местным жителям". Недавно оккупанты попали в гражданское эвакуационное авто.

Разрушения в Покровске / Фото: Яна Статная

"Россияне могут попасть по гражданским и в центре города, и когда человек находится возле собственного дома. Местные пишут на своих авто "Люди", но оккупанты на это не обращают внимание," – отметила она.

Россияне также наносят удары по Покровску большим количеством средств, в частности, КАБами и артиллерией по центральной части города. Страдают от взрывов также микрорайоны-Шахтарский, Лазурный и Южный, где оккупанты могут ударить в одно и то же место несколько раз.

К слову, российские войска сейчас пытаются окружить Покровск с юго-запада, но успехов не имеют. Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что в январе этого года на этом участке фронта оккупанты понесли большие потери, чем в течение Второй российско-чеченской войны.