Ворог свідомо цілиться по місцевих мешканцях, незалежно від їхнього місця перебування. Про це 24 Каналу розповіла волонтерка та засновниця БО БФ "Янголи Донбасу" Яна Статна, зауваживши, що місто з кожним днем перетворюється на руїну.

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"Сафарі по цивільних" в Покровську

За словами волонтерки, кожного ранку, коли вона приїжджає, в Покровську з'являється все більше руйнувань, ландшафт постійно змінюється.

"Це місто було для мене містом життя, а зараз всі говорять про нього як найскладнішу точку (на лінії фронту – 24 Канал). Дуже важко бачити усі руйнування. Усі, хто бачив місто ще влітку, його не впізнають", – зауважила Статна.

Найбільшу небезпеку несуть ворожі FPV-дрони. Росіяни застосовують і нічні безпілотники, і рони на оптоволокні.

Коли ти ходиш по місту, більшість часу ти просто дивишся в небо, щоб побачити, що є над тобою, ти прислухаєшся до кожного звуку. Російські дрони літають цілими роями,

– наголосила волонтерка.

Статна підкреслила, що не має дня у місті, коли б ворожий дрон не влучив по цивільних. У Покровську почалось справжнє "сафарі по місцевих жителях". Нещодавно окупанти влучили у цивільне евакуаційне авто.

Руйнування у Покровську / Фото: Яна Статна

"Росіяни можуть влучити по цивільних і в центрі міста, і коли людина перебуває біля власного будинку. Місцеві пишуть на своїх авто "Люди", але окупанти на це не звертають увагу," – зазначила вона.

Росіяни також завдають удари по Покровську великою кількістю засобів, зокрема, КАБами та артилерією по центральній частині міста. Страждають від вибухів також мікрорайони-Шахтарський, Лазурний та Південний, де окупанти можуть вдарити в те саме місце кілька разів.

До слова, російські війська зараз намагаються оточити Покровськ з південного заходу, але успіхів не мають. Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що у січня цього року на цій ділянці фронту окупанти зазнали більших втрат, ніж протягом Другої російсько-чеченської війні.