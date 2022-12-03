В рамках проекта "СВОИ" для 24 канала Богдан Мисан рассказал о ситуации в Попасной и как удалось уехать из города. Парень рассказал также и о зверствах оккупантов.

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Юноша рассказывает, что в Попасной из 10 тысяч человек осталось жить 200 – 300 человек. Там нет условий для жизни – никаких коммуникаций, город уничтожен полностью.

Богдан говорит, что люди потеряли все, что имели. Такое горе постигло и его отца, ведь он всю жизнь строил свой бизнес и в считанные дни его потерял. Сейчас родители парня в тяжелом моральном состоянии. Семья надеется, что хоть какую-то часть из утраченного имущества будет возвращена.

Мои родители никогда не хотели уезжать из Украины, папа – патриот своей земли,

– говорит Богдан.

Богдан говорит, что после деоккупации его отец хочет уехать в Попасную и открыть аптеку, чтобы помочь людям.

Какая ситуация в городе

Парень рассказал, что улицы города буквально усеяны телами. Знакомые парня недавно туда ездили и были просто поражены происходящим.

У Попасной стоит трупный запах, разбросанные тела, висящие головы. Богдан говорит, что россияне – это дикие люди, которые начали издеваться над телами наших военных.

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