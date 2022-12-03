У межах проєкту "СВОЇ" для 24 каналу Богдан Місан розповів про ситуацію в Попасній та як вдалось виїхати з міста. Хлопець розповів також і про звірства окупантів.

До теми Ми люди без минулого, лише з надією на майбутнє, – житель Попасної про повернення додому

Росіяни зруйнували життя людей

Юнак розповідає, що у Попасній з 10 тисяч людей залишилися жити 200 – 300 осіб. Там нема умов для життя – ніяких комунікацій, місто знищене повністю.

Богдан каже, що люди втратили геть усе, що мали. Таке горе спіткало і його батька, адже він все життя будував свій бізнес і за лічені дні його втратив.Зараз батьки хлопця у важкому моральному стані. Родина сподівається, що хоч якусь частину з втраченого майна повернуть.

Мої батьки ніколи не хотіли виїжджати з України, тато – патріот своєї землі,

– каже Богдан.

Богдан каже, що після деокупації його батько хоче поїхати у Попасну і відкрити аптеку, щоб допомогти людям.

Яка ситуація в місті

Хлопець розповів, що вулиці міста буквально всіяні тілами. Знайомі парубка нещодавно туди їздили і були просто вражені тим, що відбувається.

У Попасній стоїть трупний запах, розкидані тіла, висять голови. Богдан каже, що росіяни – це дикі люди, які почали знущатися з тіл наших військових.

Що відбувається на фронті: головне