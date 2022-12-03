У межах проєкту "СВОЇ" для 24 каналу Богдан Місан розповів про ситуацію в Попасній та плани на майбутнє. За словами хлопця, до рідного міста повертатись не збирається, адже його просто знищили.

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Окупанти зруйнували все

За словами жителя Попасної, після війни він не збирається повертатись до рідних країв. Хлопець каже, що від його квартири нічого не залишилося. Снаряд впав на будинок і провалився з 5 на 1 поверх. Від рідного дому залишились лише руїни.

Зараз ми ніби щойно народилися. Люди без минулого, лише з надією на майбутнє,

– сказав Богдан.

Юнак зізнався, що йому насправді страшно та боляче туди повертатися.

Батько хлопця планує повернутись та відновлювати бізнес

Юнак розповідає, що у Попасній з 10 тисяч людей залишилися жити 200 – 300 осіб. Там нема умов для життя – ніяких комунікацій, місто знищене повністю. Богдан каже, що люди втратили геть усе, що мали. Таке горе спіткало і його батька, адже він все життя будував свій бізнес і за лічені дні його втратив.

Зараз батьки хлопця у важкому моральному стані. Родина сподівається, що хоч якусь частину з втраченого майна повернуть. Богдан каже, що після деокупації його батько хоче поїхати у Попасну і відкрити аптеку, щоб допомогти людям.

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