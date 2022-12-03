В рамках проекта "СВОИ" для 24 канала Богдан Мисан рассказал о ситуации в Попасной и планах на будущее. По словам парня, в родной город возвращаться не собирается, ведь его просто уничтожили.
К теме В 300 метрах от общежития упал снаряд – студент из Харькова о начале войны
Оккупанты разрушили все
По словам жителя Попасной, после войны он не собирается возвращаться в родные края. Молодой человек говорит, что от его квартиры ничего не осталось. Снаряд свалился на дом и провалился с 5 на 1 этаж. От родного дома остались только развалины.
Сейчас мы только что родились. Люди без прошлого, только с надеждой на будущее,
– сказал Богдан.
Юноша признался, что ему действительно страшно и больно туда возвращаться.
Отец мальчика планирует вернуться и возобновлять бизнес
Юноша рассказывает, что в Попасной из 10 тысяч человек осталось жить 200 – 300 человек. Там нет условий для жизни – никаких коммуникаций, город уничтожен полностью. Богдан говорит, что люди потеряли все, что имели. Такое горе постигло и его отца, ведь он всю жизнь строил свой бизнес и в считанные дни его потерял.
Сейчас родители парня в тяжелом нравственном состоянии. Семья надеется, что хоть какую-то часть из утраченного имущества будет возвращена. Богдан говорит, что после деоккупации его отец хочет уехать в Попасную и открыть аптеку, чтобы помочь людям.
Истории переселенцев: главное
- В рамках проекта "СВОИ" свою историю рассказал 21-летний Михаил Огарков. Он уехал из Бахмута в Донецкую область, однако убеждает, что, хоть телом он в Киеве, но душой и сердцем в родном городе.
- Семейный врач из Херсона Александр Некряч рассказал, как он выезжал с семьей из Чернобаевки до Киева. На руках у супругов была маленькая дочь.
- Кроме того, Юлия Довгопольская рассказала о жизни в Славянске и о выезде из города. До полномасштабного вторжения у Юлии было несколько кофеен в Славянске. Ее историю об эвакуации заведения читайте здесь.