Об этом 24 Каналу рассказал журналист из Ирландии Кейлин Робертсон, отметив, что весь мир сейчас должен быть обеспокоен ситуацией в Одессе. Ведь действия России, а именно перекрытие поставок продовольствия, будут означать объявление войны и другим странам.

Что Кремль задумал в Приднестровье?

По словам журналиста, российский фронт распространяется через Беларусь, Карпаты, Приднестровье и Молдову.

Россияне пытаются окружить Украину. Они всегда действуют так: медленно продвигаются и делают ставку на изморание,

– пояснил он.

Что касается Приднестровья, то там оккупанты планируют создать постоянную и мощную базу, которую можно будет использовать для новых диверсий и атак на Украину. Но для этого необходимо воздушное пространство для переброски оружия и войск. Молдова до сих пор не допускает этого, поэтому во многих аспектах это все еще дает определенную надежду. Хотя российским самолетам по-прежнему разрешено там приземляться, но без оружия.

Однако сейчас большее беспокойство вызывает Одесса. Они пытаются полностью изолировать Одессу. Через Приднестровье, конечно, пройти нельзя. Остается лишь узкий сухопутный коридор, по которому могут проходить грузы. Они взорвали там мост. Они взрывают порты,

– сказал он.

Робертсон о замысле Путина в Приднестровье: смотрите видео

Как сейчас должна действовать Молдова?

Робертсон подчеркнул, что российско-украинская война касается не только Украины – из Одессы поставляются зерно и продовольствие для всего мира. Это влияет на цену оливкового масла и всех продуктов. Если оккупанты "отрежут" этот город, цены резко вырастут, а вместе с ними – и продовольственная и политическая нестабильность.

Между тем украинцы не могут просто поехать в Молдову или воспользоваться другими маршрутами, потому что россияне их блокируют. Молдавскому правительству нужно серьезно заняться этим и просто выгнать их.

"Это было бы вполне уместно, и Европейский Союз мог бы оказывать давление на Молдову, спрашивая: почему вы позволяете российской армии находиться в вашей стране? Это армия, которая воюет с нами. Экономика Молдовы находится в сложном положении. У Молдовы самый низкий ВВП в Европе. Эту бедную страну легко заставить выгнать россиян. Просто Европейскому Союзу, который торгует с Молдовой, нужна готовность к этому, чтобы заставить Молдову выгнать россиян", – подытожил журналист.