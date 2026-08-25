Про це 24 Каналу розповів журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон, зауваживши, що весь світ зараз має турбувати ситуація в Одесі. Адже російські дії, а саме перекривання поставок продовольства, означатимуть оголошення війни й іншим країнам.

Що Кремль задумав у Придністровʼї?

За словами журналіста, російський фронт розповзається через Білорусь, Карпати, Придністров’я й Молдову.

Росіяни намагаються оточити Україну. Вони завжди діють так: повільно просуваються і роблять ставку на виснаження,

– пояснив він.

Щодо Придністров'я, там окупанти планують створити постійну й потужну базу, яку можна буде використовувати для нових диверсій і атак на Україну. Але для цього необхідний повітряний простір для перекидання зброї та військ. Молдова досі не допускає цього, тож у багатьох аспектах це все ще дає певну надію. Хоч російським літакам досі дозволено там приземлятися, але без зброї.

Однак зараз більше занепокоєння викликає Одеса. Вони намагаються повністю ізолювати Одесу. Через Придністров’я, звісно, не пройти. Залишається лише вузький сухопутний коридор, яким можуть проходити вантажі. Вони підірвали там міст. Вони підривають порти,

– сказав він.

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Як зараз має діяти Молдова?

Робертсон наголосив, що російсько-українська війна стосується не лише України – з Одеси йдуть зерно та продовольство для всього світу. Це впливає на ціну оливкової олії та всіх продуктів. Якщо окупанти "відріжуть" це місто, ціни різко зростуть, а разом із ними й продовольча та політична нестабільність.

Тим часом українці не можуть просто поїхати в Молдову чи скористатися іншими маршрутами, бо росіяни їх блокують. Молдовському уряду потрібно серйозно зайнятися цим і просто вигнати їх.

"Це було б цілком доречно, і Європейський Союз міг би тиснути на Молдову, запитуючи: чому ви дозволяєте російській армії перебувати у вашій країні? Це армія, яка воює з нами. Економіка Молдови перебуває у складному становищі. У Молдови найнижчий ВВП у Європі. Цю бідну країну легко змусити вигнати росіян. Просто Європейському Союзу, який торгує з Молдовою, потрібна готовність до цього, щоб змусити Молдову вигнати росіян", – підсумував журналіст.