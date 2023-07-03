Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, Бахмут стал одной из величайших глупостей оккупантов.
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"Российская пропаганда постоянно рассказывала о Бахмуте как втором по значимости городе в Украине после Киева. Именно таким образом они оказали победу вагнеровцев на этом участке фронта. Теперь российская армия несет немалые потери, и ситуация для них кризисная", – отметил Селезнев.
Поскольку врагу очень важно удержать рубежи и позиции в районе Бахмута, он перебрасывает на этот участок фронта свои элитарные части и подразделения.
Но есть уже первые звоночки, мол, "Бахмут не так важен, как Мариуполь". Таким способом российская пропаганда пытается подготовить население к потере города.
Силы обороны изматывают россиян
Бои на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях не позволяют россиянам сосредоточить основные оперативные ресурсы на каком-то одном участке фронта, чтобы коренным образом изменить ситуацию. Кроме того, они вынуждены реагировать на происходящее в районе Антоновского моста.
"Они нервничают. Они тратят немало ресурсов. Они несут бешеные потери", – констатировал Селезнев.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Силы обороны продвигаются на южных и северных флангах вокруг Бахмута. В самом городе работают украинские снайперские группы и другие подразделения.
- Ранее Череватый отметил, что Россия удерживает мощную группировку на Бахмутском направлении. Однако вагнеровцев там уже нет.
- Аналитики ISW считают, что российские захватчики пытаются ответить на украинские операции вокруг города-крепости, стягивая силы с других частей Украины.