Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, Бахмут стал одной из величайших глупостей оккупантов.

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"Российская пропаганда постоянно рассказывала о Бахмуте как втором по значимости городе в Украине после Киева. Именно таким образом они оказали победу вагнеровцев на этом участке фронта. Теперь российская армия несет немалые потери, и ситуация для них кризисная", – отметил Селезнев.

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Поскольку врагу очень важно удержать рубежи и позиции в районе Бахмута, он перебрасывает на этот участок фронта свои элитарные части и подразделения.

Но есть уже первые звоночки, мол, "Бахмут не так важен, как Мариуполь". Таким способом российская пропаганда пытается подготовить население к потере города.

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Бои на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях не позволяют россиянам сосредоточить основные оперативные ресурсы на каком-то одном участке фронта, чтобы коренным образом изменить ситуацию. Кроме того, они вынуждены реагировать на происходящее в районе Антоновского моста.

"Они нервничают. Они тратят немало ресурсов. Они несут бешеные потери", – констатировал Селезнев.

Обратите внимание! Военный эксперт Роман Свитан сообщил, что на Бахмутском направлении украинские силы двигаются в три стороны: на север в сторону Красной Горы, на юг в сторону Клещиевки и в сторону Горловки. ВСУ перехватили стратегическую инициативу в районе Бахмута.

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