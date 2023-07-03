Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, Бахмут став однією з найбільших дурниць окупантів.

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"Російська пропаганда постійно розповідала про Бахмут як друге за значущістю місто в Україні після Києва. Саме в такий спосіб вони подавали перемогу вагнерівців на цій ділянці фронту. Тепер російська армія зазнає чималих втрат, і ситуація для них кризова", – зазначив Селезньов.

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Оскільки ворогу конче важливо втримати рубежі й позиції в районі Бахмута, він перекидає на цю ділянку фронту свої елітарні частини та підрозділи.

Але є вже перші дзвіночки, мовляв, "Бахмут не такий важливий, як Маріуполь". У такий спосіб російська пропаганда намагається підготувати населення до втрати міста.

Сили оборони вимотують росіян

Бої на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках не дають змогу росіянам зосередити основні оперативні ресурси на якійсь одній ділянці фронту, щоб докорінно змінити ситуацію. Крім того, вони змушені реагувати на події в районі Антонівського мосту.

"Вони нервують. Вони витрачають чимало ресурсів. Вони зазнають шалених втрат", – констатував Селезньов.

Зверніть увагу! Військовий експерт Роман Світан повідомив, що на Бахмутському напрямку українські сили рухаються в три боки: на північ у бік Красної Гори, на південь у бік Кліщіївки та в бік Горлівки. ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу в районі Бахмута.

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