У Путина еще есть внебюджетные ресурсы для войны: на сколько их хватит

Санкции, полученные Россией после полномасштабного вторжения в Украину, ударили по доходам оккупантов. Только за первые два месяца 2023 года дефицит бюджета составил 34 миллиарда долларов.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, несмотря на рекордный дефицит, у российского диктатора Владимира Путина есть возможность выделять средства на войну.

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Как отметил Гудков, речь идет о внебюджетных средствах, которые он вместе со своими приспешниками откладывал в собственный карман. Не стоит забывать и о "печатном станке".

Есть возможность начать печатать деньги. Они могут наштамповать пару триллионов без всяких драматических последствий. Плюс они могут начать ухудшать жизненные условия населения и просить экономить,

– отметил Гудков.

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По его словам, у Путина нет достаточного количества средств, чтобы долго вести войну. Но в общем, как предположил Гудков, на год боевых действий денег еще хватит.

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