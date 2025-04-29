Российские элиты хотят безболезненного выхода из войны: политолог ответил, что их будет ждать

Среди российской власти и бизнеса есть группы, которые были бы заинтересованы в прекращении войны. Но они, конечно же, не хотят отвечать за военные преступления России.

Об этом на ютубе 24 Канала сказал политолог, кандидат политических наук Иван Преображенский. По его словам, среди российских элит есть определенное сообщество, которое хотело бы прекращения войны. Но не все так просто. Они хотят безболезненно из нее выйти.

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Путин не хочет прекратить войну

Как отметил Преображенский, конечно же, это сообщество против войны не собирается выплачивать репарации и освободить оккупированные территории. Там просто хотят прекратить войну, но не отвечать за нее. Сюда вполне может принадлежать переговорщик Кирилл Дмитриев, который является близким к одной из дочерей Путина.

Несмотря на это, Путин не хочет прекращать войну. И эта группа явно пытается повлиять на российского диктатора.

Задача этой группы – не только втянуть Трампа в переговоры, но и Путина. Они хотят, чтобы Путин поверил, что его проблемы можно решить не только через продолжение войны, но и через переговоры на выгодных условиях с Трампом. Они объясняют ему, что Трамп – эксклюзивная ситуация. И такого никогда не повторится,

– сказал Преображенский.

Есть разные другие группы в Кремле, которые отстаивают свои интересы. К примеру, дипломаты вроде Сергея Лаврова заинтересованы в "бесконечных" переговорах. Когда они имеют серьезные контакты с американцами, то становятся очень влиятельными. Без этого они никому не нужны. Также определенная часть российского бизнеса заинтересована в продолжении войны, потому что они на этом зарабатывают.