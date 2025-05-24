Об этом 24 Каналу рассказал журналист и аналитик Александр Демченко. По его словам, украинские дроны создают серьезные проблемы. Иногда можно наблюдать определенный коллапс из-за взрывов в России.

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Как дроны влияют на ситуацию в России

Как отметил Демченко, Россия вынуждена стягивать дополнительные средства ПВО из разных регионов, чтобы прикрыть Москву. Им не хватает имеющихся ЗРК. При этом украинские беспилотники успешно поражают цели как в Москве, так и в других регионах.

Многие из военных предприятий или других стратегических объектов принадлежат к близкому окружению Путина. К примеру, аэропорт "Домодедово" сейчас находится под собственностью людей Николая Патрушева.

ВСУ буквально наносят удар по советнику Путина Патрушева. Он теряет сотни миллионов рублей за простой аэропорта. Это страшный удар по его бизнес-интересам. Чем дольше окружение Путина будет терять реальные деньги – тем больше там будет недовольных,

– сказал Демченко.

При этом на днях украинский беспилотник попал по военному парку "Патриот". На этом объекте уже давно засел секретарь совбеза России Сергей Шойгу.

По мнению Демченко, сейчас в окружении Путина есть определенное напряжение. Недавно однокурсник Путина и глава Следкома Александр Бастрыкин сделал странное заявление. Затем интересные вещи озвучил близкий к режиму режиссер Никита Михалков.

Бастрыкин закричал на юридическом форуме слоган Ельцина "Россия будет свободна". Потом Михалков сказал, что семья Ельцина зря привела Путина к власти. Не удивлюсь, если условно завтра начнется бунт. Вроде бы еще немного – и мы проснемся и узнаем о госперевороте. Происходят интересные вещи. Дроны сильно бьют и по настроению в Москве, и по настроению элит, и влияют на переговорный процесс. Все это идет на пользу,

– отметил Демченко.

Добавим, в ночь на 23 мая дроны атаковали российский завод "Энергия" в городе Елец. Среди всего там производят аккумуляторы для военных дронов.