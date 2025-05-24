Про це 24 Каналу розповів журналіст та аналітик Олександр Демченко. За його словами, українські дрони створюють серйозні проблеми. Інколи можна спостерігати певний колапс через вибухи в Росії.

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Як дрони впливають на ситуацію в Росії

Як наголосив Демченко, Росія змушена стягувати додаткові засоби ППО з різних регіонів, щоб прикрити Москву. Їм не вистачає наявних ЗРК. При цьому українські безпілотники успішно уражають цілі як в Москві, так і в інших регіонах.

Багато з військових підприємств чи інших стратегічних об'єктів належать до близького оточення Путіна. До прикладу, аеропорт "Домодєдово" зараз перебуває під власністю людей Ніколая Патрушева.

ЗСУ буквально завдають удар по раднику Путіна Патрушева. Він втрачає сотні мільйонів рублів за простій аеропорту. Це страшний удар по його бізнес-інтересах. Чим довше оточення Путіна буде втрачати реальні гроші – тим більше там буде незадоволених,

– сказав Демченко.

При цьому днями український безпілотник влучив по військовому парку "Патріот". На цьому об'єкті вже давно засів секретар радбезу Росії Сєргєй Шойгу.

На думку Демченка, зараз в оточенні Путіна є певне напруження. Нещодавно однокурсник Путіна та глава слідкому Алєксандр Бастрикін зробив дивну заяву. Потім цікаві речі озвучив близький до режиму режисер Нікіта Міхалков.

Бастрикін закричав на юридичному форумі слоган Єльцина "Росія буде вільна". Потім Міхалков сказав, що сім'я Єльцина дарма привела Путіна до влади. Не здивуюся, якщо умовно завтра почнеться бунт. Ніби ще трохи – і ми проснемося та дізнаємося про держпереворот. Відбуваються цікаві речі. Дрони сильно б'ють і по настрою в Москві, і по настрою еліт, і впливають на переговорний процес. Все це йде на користь,

– зазначив Демченко.

Додамо, в ніч на 23 травня дрони атакували російський завод "Енергія" в місті Єлець. Серед усього там виробляють акумулятори для військових дронів.