Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, негатив от регулярных атак на Россию постепенно накапливается. И на самом деле когда-нибудь все это может вылиться в серьезный конфликт.

Что происходит в России?

Как подчеркнул Ус, в этом году даже один из депутатов российской Госдумы призвал прекратить войну из-за возможного социального кризиса. Такие единичные голоса время от времени появляются в информационном пространстве, хотя Кремль пытается их заглушить.

Нужно делать все, чтобы они звучали там как можно чаще. Важно, чтобы все больше людей считали, что остановить войну сейчас – лучший вариант,

– отметил Ус.

Какова ситуация в России: смотрите видео 24 Канала

При этом в России также присутствует спрос на силовую смену власти. В этом случае можно вспомнить попытку мятежа со стороны Евгения Пригожина в 2023 году. Тогда они прошли через Ростов-на-Дону, где не было вообще никаких протестов против действий "вагнеровцев". Хотя всем было понятно, что это фактически военный мятеж.

Спрос на это у населения есть. И постоянные удары по территории России будут усиливать желание россиян прекратить эту войну,

– подчеркнул Ус.