Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, негатив від регулярних атак по Росії поступово накопичується. І насправді колись все це може вистрілити.

Що відбувається в Росії?

Як наголосив Ус, цього року вже навіть один з депутатів російської Держдуми закликав припинити війну через можливу соціальну кризу. Такі поодинокі голоси час від часу з'являються в інфопросторі, хоч Кремль намагається їх приглушити.

Має робити все, щоб ці якнайчастіше там звучали. Важливо, щоб все більше людей вважали, що зупинити війну зараз – найкращий варіант,

– зазначив Ус.

Яка ситуація в Росії: дивіться відео 24 Каналу

При цьому запит на силову зміну владу в Росії також присутній. В цьому випадку можемо згадати спробу заколоту з боку Євгенія Пригожина у 2023 році. Тоді вони пройшли через Ростов-на-Дону, де не було взагалі жодних протестів проти дій вагнерівців. Хоч усім було зрозуміло, що це фактично військовий заколот.

Запит у населення на це є. І постійні удари по території Росії посилюватимуть бажання росіян припинити цю війну,

– підкреслив Ус.