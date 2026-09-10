Кремль боится этого: эксперт объяснил, почему возмущение среди россиян будет только нарастать

Среди россиян время от времени звучат мнения о необходимости прекратить войну в Украине. Пока не стоит ожидать социальных волнений, но определенная почва для них уже есть.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, негатив от регулярных атак на Россию постепенно накапливается. И на самом деле когда-нибудь все это может вылиться в серьезный конфликт.

Что происходит в России?

Как подчеркнул Ус, в этом году даже один из депутатов российской Госдумы призвал прекратить войну из-за возможного социального кризиса. Такие единичные голоса время от времени появляются в информационном пространстве, хотя Кремль пытается их заглушить.

Нужно делать все, чтобы они звучали там как можно чаще. Важно, чтобы все больше людей считали, что остановить войну сейчас – лучший вариант,

– отметил Ус.

Какова ситуация в России: смотрите видео 24 Канала

При этом в России также присутствует спрос на силовую смену власти. В этом случае можно вспомнить попытку мятежа со стороны Евгения Пригожина в 2023 году. Тогда они прошли через Ростов-на-Дону, где не было вообще никаких протестов против действий "вагнеровцев". Хотя всем было понятно, что это фактически военный мятеж.

Спрос на это у населения есть. И постоянные удары по территории России будут усиливать желание россиян прекратить эту войну,

– подчеркнул Ус.