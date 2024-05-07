Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что эти процессы свидетельствуют о вполне понятных вещах. Никакой демократии в России нет. Не стоит ожидать, что внутренняя парадигма в стране-агрессоре изменится к лучшему.
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В России все больше будут закручивать "гайки". А полномасштабная война против Украины и дальше будет продолжаться. Путин будет чувствовать себя все более уверенным, ведь его правление продлится как минимум до 2030 года.
Путин и в дальнейшем будет продолжать российскую агрессию. На мой взгляд, повлиять на ситуацию в мире и войну могут разве что выборы в США и выборы в Европейский парламент. Вот от чего будет зависеть характер отношений между странами и их вклад в то, как будет продолжаться дальше война. Для Путина главное – сохранить власть,
– сказал Желиховский.
Изменится ли что-то в отношениях между Россией и Западом
Как отметил Желиховский, Европейский парламент и Соединенные Штаты не признали выборы в России прозрачными и демократическими. Но коммуникация со страной-агрессором и в дальнейшем будет происходить. Никто сжигать мосты с Россией пока не будет.
Основная причина – чтобы можно было договариваться с Россией. Это будет своеобразным оставлением поля для маневра. Если мир сейчас признает его нелегитимным, то это будет фактически сожжение мостов с Россией. В будущем все равно придется договариваться о завершении войны, хотя сейчас мы и не можем представить, в какой форме это будет происходить. Думаю, что из-за этого наши партнеры пытаются оставить возможности, чтобы можно было завершить войну через дипломатические процессы,
– сказал Желиховский.
"Инаугурация" Путина: коротко
- 7 мая состоялась так называемая "инаугурация" Владимира Путина. Он пошел уже на пятый свой срок в России. По данным СМИ, на "инаугурацию" таки прибыли представители Франции, Венгрии, Словакии, Греции, Мальты и Кипра.
- Во Франции объяснили, почему отправили на "инаугурацию" своего дипломата. Так осуждают условия, в которых происходили эти "выборы". Также там подчеркнули незаконность "голосования" на временно оккупированных территорий. А присутствие посла объяснили, что Франция имеет посольство в Москве.
- В Офисе Президента высмеяли "инаугурацию" Путина. Там назвали это "коронацией пахана в лагере под названием "Россия".