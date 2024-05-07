Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що ці процеси свідчать про цілком зрозумілі речі. Жодної демократії в Росії немає. Не варто очікувати, що внутрішня парадигма в країні-агресорці зміниться на краще.

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В Росії все більше будуть закручувати "гайки". А повномасштабна війна проти України і далі продовжуватиметься. Путін почуватиме себе все більше впевненим, адже його правління триватиме щонайменше до 2030 року.

Путін і надалі продовжуватиме російську агресію. На мій погляд, вплинути на ситуацію у світі та війну можуть хіба що вибори у США та вибори до Європейського парламенту. Ось від чого залежатиме характер відносин між країнами та їхній внесок у те, як триватиме далі війна. Для Путіна головне – зберегти владу,

– сказав Желіховський.

Чи зміниться щось у відносинах між Росією та Заходом

Як наголосив Желіховський, Європейський парламент та Сполучені Штати не визнали вибори в Росії прозорими та демократичними. Але комунікація з країною-агресоркою і надалі відбуватиметься. Ніхто спалювати мости з Росією наразі не буде.

Основна причина – щоб можна було домовлятися з Росією. Це буде своєрідним залишенням поля для маневру. Якщо світ зараз визнає його нелегітимним, то це буде фактично спалення мостів з Росією. В майбутньому все одно доведеться домовлятися про завершення війни, хоч зараз ми і не можемо уявити, у якій формі це відбуватиметься. Думаю, що через це наші партнери намагаються залишити можливості, щоб можна було завершити війну через дипломатичні процеси,

– сказав Желіховський.

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