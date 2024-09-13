Очередная диверсия в России: готовы ли тамошние партизаны пойти дальше

В России регулярно происходят диверсии на военных объектах оккупантов. Там есть несогласные с режимом люди, которые готовы действовать.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что неравнодушные люди продолжают давить на российскую "военщину".

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Еще будет много диверсий

По мнению Свитана, в России сейчас активно созревают настроения, которые приведут к развалу этой страны. Там есть национальные кластеры, которые в перспективе могли бы отделиться. И сейчас неравнодушные люди борются против режима.

С одной стороны, идет давление на российских оккупантов и в целом на экономику. С другой стороны, идет борьба за самоопределение, за выход из-под гнета. Россия – тюрьма народов. И эти народы разорвут эту тюрьму,

– отметил Свитан.

Конечно, параллельно в России продолжаются операции и от украинских военных. Буквально недавно там совершили диверсию на участке железной дороги между Новым Осколом и Волоконовкой. Вблизи этого места расположен населенный пункт Валуйки, который является военным хабом оккупантов.

Через Валуйки прошла не одна сотня тысяч российских оккупантов. Пока разрешения на удары вглубь по России нет, приходится делать такие диверсии. Как будет разрешение – то этот хаб точно "подчистят",

– сказал Свитан.

Обратите внимание! ГУР МО вместе с подпольем организовали диверсию на КПП росгвардии в Екатеринбурге. Это был акт возмездия за организацию пытки людей на временно оккупированных территориях.