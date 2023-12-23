Именно он отвечает за ликвидацию влиятельных граждан в стране-агрессоре, сказал 24 Каналу российский правозащитник Марк Фейгин. Ранее в WSJ опубликовали расследование о причастности Патрушева к организации убийства Евгения Пригожина.
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"За границей пришлось бы устранить Пригожина более филигранно, а в России зачем париться? Это все свое. Зачем там придумывать какую-то сложную схему – просто взорвали самолет", – констатировал Фейгин.
Патрушев и команда достигли цели
Убийством "повара Путина" российская репрессивная машина достигла главной цели – устранила прямую угрозу переворота. Кроме Пригожина, никто не сможет повторить его "марш справедливости".
Кроме того, это был сигнал для силовой элиты, что с ней будет то же самое, если попытается даже не то что поднять мятеж – выразить хоть какое-то недовольство основной линией.
Безусловно, этот сигнал услышали. Говорить о том, что кто-то захочет еще экспериментировать с таким, ну, вряд ли. Никто не хочет взорваться в самолете от бомбы под крылом,
– убежден Фейгин.
С Патрушевым расплатились заранее
Все, что можно получить от системы, семья Патрушева получила. Он имеет многомиллиардное состояние и курирует работу ФСБ как секретарь совета безопасности, его сын – министр сельхоза.
Так что Патрушеву не на что жаловаться, чтобы рубить ветку, на которой сидит.
Устранять Путина, участвовать в заговоре против него – теперь для этого никаких предпосылок мы не видим. Система укрепляется благодаря Патрушеву, так зачем ему разрушать то, над чем он так активно работает?
– риторически спросил Фейгин.
Несмотря на это, Патрушева называют одним из преемников Путина: основное
- На фоне все больших сомнений в дееспособности российского президента в публичном пространстве становится заметнее секретарь совета безопасности. Более того, Патрушев порой комментирует политический и экономический процессы в России, чего раньше не делал.
- Одна из его речей напоминала некролог Путину. Патрушев говорил о нем в прошлом времени и был одет во все черное. Кроме того, это было именно тогда, когда появился вброс о "смерти" диктатора.
- Кстати, однажды Патрушев выступил на фоне карты России, где из оккупированных территорий был изображен только Крым. За это в стране-агрессоре может грозить заключение.