Саме він відповідає за ліквідацію впливових громадян у країні-агресорці, сказав 24 Каналу російський правозахисник Марк Фейгін. Раніше у WSJ опублікували розслідування про причетність Патрушева до організації вбивства Євгенія Пригожина.

До теми Патрушев – це саме про війну: який його вплив у нинішній Росії

"За кордоном довелось би усунути Пригожина більш філігранно, а в Росії нащо паритись? Це все своє. Навіщо там видумувати якусь складну схему – просто підірвали літак", – констатував Фейгін.

Зверніть увагу! Очільник ПВК "Вагнера" розбився на власному літаку 23 серпня – через два місяці після заколоту в Росії. Як з'ясували розслідувачі, до вибуху призвела підкладена бомба під крилом літака.

Патрушев і команда досягли мети

Убивством "кухаря Путіна" російська репресивна машина досягнула головної мети – усунула пряму загрозу перевороту. Крім Пригожина, наразі ніхто не зможе повторити його "марш справедливості".

Крім того, це був сигнал для силової еліти, що з нею буде те саме, якщо спробує навіть не те що підняти заколот – висловити хоч якесь незадоволення основною лінією.

Безумовно, цей сигнал почули. Говорити про те, що хтось захоче ще експериментувати з таким, ну, навряд чи. Ніхто не хоче вибухнути в літаку від бомби під крилом,

– переконаний Фейгін.

З Патрушевим розплатились заздалегідь

Усе, що можна було отримати від системи, сім'я Патрушева отримала. Він має багатомільярдні статки й курує роботу ФСБ як секретар ради безпеки, його син – міністр сільгоспу.

Тож Патрушеву нема на що жалітись, щоб рубати гілку, на якій сидить.

Усувати Путіна, брати участь у змові проти нього – тепер для цього жодних передумов ми не бачимо. Система зміцнюється завдяки Патрушеву, тому навіщо йому руйнувати те, над чим він так активно працює?

– риторично запитав Фейгін.

Попри це, Патрушева називають одним з наступників Путіна: основне