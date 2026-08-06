Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко. По его словам, этот закон был принят для того, чтобы россияне вообще не рисковали публично выражать несогласие с войной против Украины.

Чего добивается Путин?

По словам Жовтенко, Путин на всякий случай перестраховывается на фоне новой волны мобилизации, которая может состояться в сентябре. К тому же этим документом Кремль хочет, чтобы россияне боялись выезжать за границу, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Даже самые упорные россияне понимают, что мобилизация, скорее всего, состоится. Кремль не хочет, чтобы сейчас, после ее объявления, большинство россиян начало уезжать за границу. Административными методами они пока не могут это остановить, чтобы не вызвать панику. Поэтому там пошли на вот такой шаг,

– отметил Жовтенко.

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В целом такой закон является еще одним инструментом контроля над и без того "зачищенным" российским политическим пространством. Так диктатор перестраховывается, чтобы никто сейчас не позволил себе наговорить лишнего. А то ограничения будут более чем серьезными.

Ни Путину, ни его ближайшему окружению не нужны разговоры накануне выборов в Госдуму. Все это – намек критикам режима, что такими вещами лучше не увлекаться, иначе можно нажить себе проблем,

– подчеркнул Жовтенко.