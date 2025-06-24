Об этом 24 Каналу рассказал основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Савостьянов, отметив, что по крайней мере на одном из направлений Трамп признал, что политика умиротворения агрессора себя не оправдывает. Это также сигнал диктатору Путину. Возможно, когда-то президент США начнет действовать жестче и в отношении России.

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Трамп выдал интересное заявление

Как отметил Савостьянов, недавно Трамп еще и отреагировал на сообщение заместителя председателя совета безопасности России Дмитрия Медведева. Последний плевался на удары США по ядерным объектам Ирана. Он даже начал намекать, что "несколько стран" готовы напрямую передать Ирану ядерный боекомплект.

Это была ошибка. Трамп так жестко отреагировал на бред со стороны Медведева, что ему аж пришлось оправдываться. Очевидно, что президент США теперь ждет, как диктатор Путин отреагирует на слова Медведева.

Путину придется на это ответить. Трамп будет пристально следить, какие меры дисциплинарного характера примет Путин. Очевидно, что будут сделаны выводы в зависимости от того, какой будет реакция Путина,

– сказал Савостьянов.

Если такие выступления со стороны Медведева или других представителей путинского режима продолжатся, то это может повлиять на их отношения с Соединенными Штатами.

Добавим, Медведев начал оправдываться после сообщения Трампа. Он убеждал, что Россия не собирается передавать ядерное оружие Ирану.