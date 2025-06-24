Про це 24 Каналу розповів засновник руху "Демократична Росія" Євген Савостьянов, зауваживши, що принаймні на одному з напрямків Трамп визнав, що політика умиротворення агресора себе не виправдовує. Це також сигнал диктатору Путіну. Можливо, колись президент США почне діяти жорсткіше і щодо Росії.

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Трамп видав цікаву заяву

Як наголосив Савостьянов, нещодавно Трамп ще й відреагував на допис заступника голови ради безпеки Росії Дмитра Медведєва. Останній плювався на удари США по ядерних об'єктах Ірану. Він навіть почав натякати, що "кілька країн" готові напряму передати Ірану ядерний боєкомплект.

Це була помилка. Трамп так жорстко відреагував на маячню з боку Медведєва, що йому аж довелося виправдовуватися. Очевидно, що президент США тепер чекає, як диктатор Путін відреагує на слова Медведєва.

Путіну доведеться на це відповісти. Трамп буде пильно стежити, які заходи дисциплінарного характеру прийме Путін. Очевидно, що будуть зроблені висновки залежно від того, якою буде реакція Путіна,

– сказав Савостьянов.

Якщо такі виступи з боку Медведєва чи інших представників путінського режиму продовжаться, то це може вплинути на їхні відносини зі Сполученими Штатами.

Додамо, Медведєв почав виправдовуватися після допису Трампа. Він переконував, що Росія не збирається передавати ядерну зброю Ірану.