Оккупанты вместо оленей: в Белгороде Дед Мороз приехал поздравлять детей на БТР

Россияне продолжат удивлять мир своими нелепыми проделками. На этот раз в Белгород, вместо "хлопка", посетил Дед Мороз.

Видео распространили российские телеграммы-каналы. Белгородский Дед Мороз рассказал, что лучшего транспорта не нашел.

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На поляне сидели оккупанты

Во время праздничного выступления для местных детей Дед Мороз рассказал, почему выбрал именно такой транспорт. Он заявил, что у него сломались сани, а в лесу он встретил оккупантов, ссудивших ему БТР.

В Белгород посетил Дед Мороз: смотрите видео

Также в сети распространили видео, как Дед Мороз ездил по бронетехнике по улицам Белгорода. Теперь у жителей города точно появилось новогоднее настроение и, вероятно, они уже готовы к праздничным фейерверкам в виде "хлопка".

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