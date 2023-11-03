Главный редактор израильского портала "Детали" Эмиль Шлеймович сказал 24 Каналу, что в операции участвуют разные роды войск – пехота, спецназ, бронетанковый корпус, воздушные силы. Это также инженерные войска, потому что продолжается обнаружение тоннелей.

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"Теперь это кольцо, которое с одной стороны начинает понемногу сжиматься. Сжимается оно медленно, потому что армия не спешит, чтобы максимально снизить наши потери. Однако потери есть", – отметил Шлеймович.

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К слову, с той же целью Израиль откладывал наземную операцию вплоть до 28 октября. В течение трех недель по Сектору Газа наносили массированные удары, чтобы уничтожить максимальное количество объектов ХАМАС.

Израиль проломил первую линию обороны

Боевики ХАМАС выстроили глубоко эшелонированную оборону. Но во время боев за пределами Сектора Газа ЦАХАЛ удалось проломить первый этап этой обороны. Дальше начинаются проблемы с метро и большой застройкой.

В целом с начала операции Израиль нанес около 12 тысяч ударов по разным объектам террористов, 10% из которых не относились к целям до этого. Частично объекты военной инфраструктуры или тоннели находят прямо на местах.

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