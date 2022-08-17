оккупантам плевать на людей, – Гайдай о невыплате обещанных пенсий в Северодонецке

российские оккупанты не выплачивают пенсию местным, оставшимся в Северодонецке. Раньше они убеждали, что деньги будут, а теперь обвиняют во всем ВСУ.

Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, оккупанты теперь убеждают, что для выплаты пенсии не хватает документов, которые якобы уничтожили Вооруженные Силы Украины.

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Это обычная клевета. Захватчики банально не озабочены этими новоокупаемыми территориями.

россиянам плевать на местных жителей

Как отмечает Гайдай, россиянам ничего не стоило прекратить на несколько дней обстрелы или объявить перемирие, чтобы люди могли спокойно уехать из зоны боевых действий вместе с документами.

россиянам абсолютно плевать на живущих там людей (в Северодонецке и других населенных пунктах – 24 канал). Когда шла активная фаза боевых действий, кто им мешал объявить 2-3 дневное перемирие или прекратить обстрелы, чтобы люди уехали. Они этого не сделали. Это говорит об отношении оккупантоы к людям, – отметил Гайдай.

Оккупанты ужасно относятся не только к местным украинцам, но и к своей российской массе. Показательна ситуация, когда работники московского "водоканала" приехали ремонтировать инфраструктуру в Счастье, а затем записывали видео к путину, что им вообще не платят денег.

Гайдай отмечает: российские оккупанты не будут беспокоиться о благосостоянии людей. Они просто разрушают и уничтожают города и приносят нищету.

Гайдай о невыплате пенсий в Северодонецке: смотрите видео

Добавим, сейчас на некоторой части Луганской области продолжаются активные боевые действия. оккупанты пытаются прорвать линию обороны, но украинские защитники держатся. Иногда удается уничтожать склады боеприпасов, глубоко в тылу захватчиков.