Выехать из Северодонецка можно только на оккупированную территорию: сколько гражданских осталось в городе

Северодонецк Луганской области сейчас полностью оккупирован российскими захватчиками. В городе осталось мало местных жителей.

Об этом 24 каналу сообщил руководитель городской военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк. По его словам, жителей в городе существенно уменьшилось.

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Сколько сейчас людей находится в Северодонецке

По предварительным данным, в городе осталось около 8 тысяч местных. Это – 10% всего количества людей, проживавших в Северодонецке до полномасштабного вторжения России в Украину.

Выехать из города сейчас можно только на временно оккупированную территорию. Чтобы вернуться в Украину нужно будет ехать через Россию.

Сейчас возможно выехать только на оккупированную территорию. Далее путь через Россию и соседние государства – Литву, Польшу и т.д. И тогда по кругу возвращаться в Украину. Другого пути пока нет,

– отметил Александр Стрюк.

По его словам, российские захватчики пытаются провести перепись детского населения в Северодонецке. Они даже обещают, что возобновят обучение с 1 сентября. Хотя это будет практически невозможно, ведь уцелевших школ почти не осталось, а около 90% местных учителей уже находятся на подконтрольной Украине территории.

Кроме того, удалось эвакуировать Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, который после начала войны в 2014 году переехал из Луганска в Северодонецк. Сейчас учебное заведение работает в Днепре и одной из западных областей Украины.

Какова сейчас ситуация в Северодонецке – рассказывает Александр Стрюк: смотрите видео