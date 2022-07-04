Выехать из Северодонецка можно только на оккупированную территорию: сколько гражданских осталось в городе
Северодонецк Луганской области сейчас полностью оккупирован российскими захватчиками. В городе осталось мало местных жителей.
Об этом 24 каналу сообщил руководитель городской военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк. По его словам, жителей в городе существенно уменьшилось.
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Сколько сейчас людей находится в Северодонецке
По предварительным данным, в городе осталось около 8 тысяч местных. Это – 10% всего количества людей, проживавших в Северодонецке до полномасштабного вторжения России в Украину.
Выехать из города сейчас можно только на временно оккупированную территорию. Чтобы вернуться в Украину нужно будет ехать через Россию.
Сейчас возможно выехать только на оккупированную территорию. Далее путь через Россию и соседние государства – Литву, Польшу и т.д. И тогда по кругу возвращаться в Украину. Другого пути пока нет,
– отметил Александр Стрюк.
По его словам, российские захватчики пытаются провести перепись детского населения в Северодонецке. Они даже обещают, что возобновят обучение с 1 сентября. Хотя это будет практически невозможно, ведь уцелевших школ почти не осталось, а около 90% местных учителей уже находятся на подконтрольной Украине территории.
Кроме того, удалось эвакуировать Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, который после начала войны в 2014 году переехал из Луганска в Северодонецк. Сейчас учебное заведение работает в Днепре и одной из западных областей Украины.
Какова сейчас ситуация в Северодонецке – рассказывает Александр Стрюк: смотрите видео
- Напомним, 25 июня Вооруженные Силы Украины отошли из Северодонецка. Российские захватчики буквально уничтожили город своей артиллерией и авиацией, а также понесли значительные потери во время уличных боев. Сейчас украинские защитники отошли на другие укрепленные позиции и готовы уничтожать врага.
- Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подчеркнул, что при уходе из Северодонецка не было потерь среди украинских военных. Они выполнили свою задачу не на 100%, а на все 200%.
- Недавно украинские военные отошли от соседнего Лисичанска, чтобы избежать окружения. Там тоже все произошло без потерь.