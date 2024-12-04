"Путин теряет Сирию": этот регион по нескольким причинам чрезвычайно важен для Москвы

Потеря Сирии будет глобальным политическим поражением для России. Теперь Путин будет вынужден перебрасывать дополнительные ресурсы.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, прокомментировав то, как идет война в Сирии. Россия имеет несколько важных для себя причин, чтобы и в дальнейшем оставаться в Сирии. Прежде всего так она демонстрирует, что якобы является крупным игроком на международной арене.

Смотрите также Почему война в Сирии снова вспыхнула, кто против кого воюет и как это повлияет на Россию и Украину

Почему Россия не хочет уходить из Сирии

Как отметил Ус, также в свое время Катар планировал построить газопровод от себя в Турцию, который должен был проходить через территорию Сирии. Для Путина это было недопустимо, ведь так Европа значительно меньше бы зависела от российского газа.

Для России важно, чтобы не было замены Асада. Потому что это будет потеря для них глобального влияния. Сейчас они будут вынуждены отправлять туда как минимум более квалифицированный персонал. Уже были обещания от Путина, что пойдет помощь. Сейчас часть КАБов, которыми бьют по Украине, перенаправят в Сирию,

– сказал Ус.

Для России одномоментно произошло много разных проблем. И она будет вынуждена распределять ресурсы, а не концентрировать их в Украине. Не стоит отбрасывать и Грузию. Вполне вероятно, что там сейчас находятся российские спецслужбы, которые пытаются не допустить того, чтобы революция победила.