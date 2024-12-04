Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, прокоментувавши те, як йде війна в Сирії. Росія має кілька важливих для себе причин, щоб і надалі залишатися в Сирії. Насамперед так вона демонструє, що нібито є великим гравцем на міжнародній арені.

Дивіться також Чому війна в Сирії знову спалахнула, хто проти кого воює і як це вплине на Росію та Україну

Чому Росія не хоче йти з Сирії

Як наголосив Ус, також свого часу Катар планував побудувати газогін від себе до Туреччини, який мав проходити через територію Сирії. Для Путіна це було неприпустимо, адже так Європа значно менше б залежала від російського газу.

Для Росії важливо, аби не було заміни Асада. Бо це буде втрата для них глобального впливу. Зараз вони будуть змушені відправляти туди щонайменше більш кваліфікований персонал. Вже були обіцянки від Путіна, що піде допомога. Зараз частину КАБів, якими б'ють по Україні, перенаправлять в Сирію,

– сказав Ус.

Для Росії одномоментно сталося багато різних проблем. І вона буде змушена розподіляти ресурси, а не концентрувати їх в Україні. Не варто відкидати й Грузію. Цілком ймовірно, що там зараз перебувають російські спецслужби, які намагаються не допустити того, аби революція перемогла.