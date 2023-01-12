Не тысяча и не две, – Подоляк о потерях россиян под Бахмутом и Соледаром

На Донбассе идут очень тяжелые бои, самая критическая ситуация – в Соледаре и Бахмуте. Однако ВСУ отбивают атаки оккупантов. Россияне терпят огромные потери на этом направлении.

Об этом 24 Каналу эксклюзивно рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что пока невозможно сказать точно, какие потери имеет российская армия на этом направлении.

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"Но это не тысяча или две, это – 10, 15 или даже 20 тысяч (потерь оккупантов – 24 Канал) за все время наступления возле Бахмута и Соледара. Они там потери не считают", – говорит Подоляк.

Для россиян там принципиально захватить хотя бы что-нибудь, чтобы можно было 2 недели говорить о том, что они условно "захватили северную окраину города Соледар", что они "ведут бешеные бои в центре Соледара", что это "решит вопросы войны и мира" и "Украина падет",

– объяснил Подоляк.

По его словам, это нонсенс, но для внутренней аудитории Россия говорят об этом уже неделю – что у них "эффективное продвижение" на Бахмутском направлении и теперь на Соледарском.

Подоляк уверяет, что бы не врали россияне, это не так – оккупанты не перехватили инициативу по этим направлениям, и они так же воюют, как и раньше – концентрируют большое количество войск на фронте.

Он подчеркнул, что Украина не делает неожиданных действий на этом направлении, наш Генштаб ВСУ все прорабатывает.

Россияне сконцентрировали там практически все, что у них было боеспособное, включая остатки контрактной армии, речь идет о спецназе и десантуре, но это "остатки",

– рассказал Подоляк.

По его данным, там "тьма" зэков, которым безразлично куда идти и как воевать, и еще там есть военные из ЧВК "Вагнер".

"То есть Россия сконцентрировала эти войска рядом с Бахмутом и Соледаром. Однако им не удается захватить хотя бы что-нибудь в окрестностях Бахмута, поэтому они пошли на Соледар. Это ударная группировка", – отмечает Подоляк.

Он говорит, что оккупанты так воюют еще с Советских времен – они сконцентрировали на этом направлении все, что могут из живой силы, артиллерии и боеприпасов.

Россия уже не сможет переломить ход войны

Но, по его мнению, это не даст никакого перелома в войне.

Это тяжело. Мы теряем своих людей, но Россия уже не сможет переломить ход этой войны,

– уверен Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что ему жаль наших ребят, которые при 17 градусов мороза должны там держать автоматы в руках сутками.