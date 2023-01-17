Достойная страница нашей военной истории, – полковник ВСУ о ситуации в Соледаре

В Соледаре до сих пор тяжелая ситуация, идут ожесточенные бои. Полковник ВСУ подчеркнул, что это кровавая, но достойная страница военной истории Украины.

Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Сергей Грабский. Он отметил, что наши бойцы там выполнили главные задачи.

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По его словам, позже станет известно, что именно происходило в Соледаре.

Но надо понимать, что мы с самого начала вели борьбу, которая называется "концепция маневренной обороны", осознавая, что против нас воюет гораздо более мощный враг, особенно на этом направлении,

– говорит Грабский.

Полковник ВСУ посчитал, что за это время враг там прошел довольно незначительное расстояние за десять месяцев – около 40 километров – от Первомайска до Соледара. "Это все, что получил враг, имея безумные потери", – добавил он.

Соледар нельзя сравнивать с Северодонецком

Полковник ВСУ отмечает, что в Северодонецке наши войска были в большем окружении, а линия фронта у Бахмута и Соледара более или менее равна. К тому же, в Северодонецке время было критическим, нужно было отводить ВСУ во избежание окружения.

Военный эксперт подчеркнул, что из Северодонецка и Лисичанского ВСУ отошли в сложных условиях. "Однако в Соледаре дальнейшего продвижения противника нет, Белогоровка точно остается нашей. Бои в Соледаре – это что-то вне восприятия", – заверил он.

По его мнению, ситуация в Соледаре имеет определенные отличия от ситуации в Северодонецке. "Военного смысла штурмовать Соледарь с российской стороны не было ни одного, но им был нужен политический смысл", – ответил Грабский. ВСУ делали все для этого, чтобы нанести как можно больше потерь врагу.

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Почему к вагнеровцам в Соледаре присоединились десантники

Полковник ВСУ рассказал, что сначала было длительное наступление вагнеровцев, а в конце к ним у Соледара присоединились десантники.

Вопрос – почему десантники присоединились к этой операции? Логический вывод – возможно, потому, что потенциал вагнеровцев истощен, они физически не могут обеспечить самостоятельное ведение боевых наступательных действий,

– считает Грабский.

Он добавил, что это говорит о том, что вагнеровцы вряд ли смогут использоваться в ближайшей перспективе в том качестве, в котором они использовались до этого.

"Если нам удалось нанести такой удар вагнеровцам возле Соледара, уничтожить их боевой потенциал, то это уже победа", – говорит военный эксперт.

К слову, по данным Financial Times, во время боев на участке Соледар – Бахмут ППК "Вагнера" потеряла 4 тысячи наемников погибшими. Еще 10 тысяч вагнеровцев получили ранения.