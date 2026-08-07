Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин. По его словам, Пита Хегсет назначили на должность министра обороны не из-за его огромного опыта. Фактически он является просто "пиарщиком" Трампа.

Почему Трамп мог поссориться с Хегсетом?

Как подчеркнул Рашкин, у него не было ни малейшего сомнения, что при первой же необходимости Трамп начнет сваливать вину на Хегсета. Как только возникли проблемы – на него свалили всю вину.

При этом запасы некоторых видов американского оружия действительно сократились из-за боевых действий против Ирана. Там даже проводили встречи с представителями большого бизнеса и различных предприятий с целью наращивания производства.

Когда у Трампа дела идут не очень хорошо, ему нужно на кого-то наброситься. В этой ситуации все обрушилось на Хегсета. Даже если его "съедят", то в принципе никто не скажет ни одного плохого слова,

– сказал Рашкин.

Что произошло между Трампом и Хегсетом: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что Трамп выразил недовольство министром обороны Хегсетом. Он не понимает, почему-то ему не сообщили об острой нехватке некоторых видов оружия. Это теперь грозит ограничением боевых действий с Ираном. В свою очередь, Хегсет начал обвинять во всем своего заместителя. Впоследствии в Белом доме сообщили, что все это неправда.