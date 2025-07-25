Об этом 24 Каналу рассказал американский политтехнолог Кит Эдвардс, заметив, что между республиканцами в Конгрессе и Трампом есть определенные разногласия в различных позициях. Но при этом никаких действий вопреки воле президента США нет. И причина тут проста.

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Почему у Трампа столько власти?

Как отметил Эдвардс, Трамп крепко держит под контролем электорат своей партии. Это ставит конгрессменов-республиканцев в неудобное положение. Если они сделают что-то не то, то сразу будут последствия.

Если кто-то выйдет за очерченные границы, то Трамп может ему сказать, что "мы найдем другого кандидата, и вы не будете больше занимать свою должность". Он имеет значительный контроль. Также есть большой страх среди республиканцев в Конгрессе,

– отметил Эдвардс.

Трамп достаточно неоднозначно относился к войне в Украине. Несмотря на это, многие республиканцы поддерживают наше государство. Но нет конкретных действий, потому что они боятся реакции президента США.

Впрочем, электорат Трампа начинает постепенно от него отходить по разным причинам. Сейчас рейтинг одобрения президента США составляет 42%. И это мало.

Его электорат начинает отходить не только из-за войны, но и из-за документов по делу Эпштейна, которые он обещал обнародовать, но так и этого не сделал. Он становится менее популярным,

– подчеркнул Эдвардс.

Добавим, недавно Трамп заявил о соглашении между США и ЕС. Европейцы будут оплачивать вооружение, которое затем будут распределять и отправлять в Украину.