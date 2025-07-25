Про це 24 Каналу розповів американський політтехнолог Кіт Едвардс, зауваживши, що між республіканцями в Конгресі та Трампом є певні розбіжності в різних позиціях. Але при цьому жодних дій всупереч волі президента США немає. І причина тут проста.

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Чому у Трампа стільки влади?

Як наголосив Едвардс, Трамп міцно тримає під контролем електорат своєї партії. Це ставить конгресменів-республіканців у незручне становище. Якщо вони зроблять щось не те, то одразу будуть наслідки.

Якщо хтось вийде за окреслені межі, то Трамп може йому сказати, що "ми знайдемо іншого кандидата, і ви не будете більше займати свою посаду". Він має значний контроль. Також є великий страх серед республіканців у Конгресі,

– зазначив Едвардс.

Трамп досить неоднозначно ставився до війни в України. Попри це, багато республіканців підтримують нашу державу. Але не роблять конкретні дії, бо бояться реакції президента США.

Утім, електорат Трампа починає поступово від нього відходити через різні причини. Зараз рейтинг схвалення президента США становить 42%. І це мало.

Його електорат починає відходити не лише через війни, але й через документи у справі Епштейна, які він обіцяв оприлюднити, але так і цього не зробив. Він стає менш популярним,

– підкреслив Едвардс.

Додамо, нещодавно Трамп заявив про угоду між США та ЄС. Європейці оплачуватимуть озброєння, яке потім розподілятимуть та відправлятимуть до України.