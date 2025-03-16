На отдельных участках границы с Сумщиной враг пытается продвинуться пехотой, – ОТУ "Северск"
- На отдельных участках границы с Сумской областью российские войска пытаются продвинуться малыми группами пехоты, а в Курской области расположена большая концентрация их сил.
- Кардинальных изменений в тактике врага нет, он продолжает обстреливать украинские территории, в частности пограничные общины.
По состоянию на 16 марта кардинальных изменений в тактике врага в Сумской области пока не фиксируют. Россияне пытаются "держать в напряжении" все украинские подразделения, обороняющие границу.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник, передает 24 Канал. Противник продолжает обстреливать местность, в частности пограничные общины.
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Какова ситуация в Сумской области
Мысник отметил большую концентрацию российских сил вблизи Сумской области – в Курской области, где украинские военные продолжают выполнять боевые задачи.
На пограничье защитники принимают меры для усиления обороны, а также уничтожения противника ударами.
Мы осуществляем все подготовительные мероприятия, чтобы не давать врагу вклиниваться в нашу территорию в Сумской области. Пока на отдельных участках он пытается продвинуться малыми группами пехоты, были попытки и технику подгонять к границе – мы своевременно ее обнаруживаем,
– рассказал спикер.
Напомним, по словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, в приграничной зоне Сумской области россияне действительно готовятся к более активным действиям. Для атаки на область оккупанты накапливают силы, однако "не надо путать это с наступлением на Сумы".