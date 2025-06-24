Ситуация на Сумщине и Курщине: в ЦПД рассказали о проблемах россиян на этих направлениях

На Сумщине, несмотря на приказы российских командиров штурмовикам постоянно идти вперед, оккупанты бросают позиции из-за значительных потерь.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

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Ситуация на Сумщине и Курщине

В Сумской области несмотря на приказы командиров армии страны-агрессора штурмовикам постоянно идти вперед, из-за потерь некоторые россияне бросают позиции.

В Курской области в тыловых Льгове, Рыльске, куда забрасывают пополнение, есть дезертирство.

Сложные бои продолжаются, но постоянные штурмы в приграничье с потерями на Сумщине у россиян, и определенные удачные действия наших сил, влияют существенно на моралку российских военных,

– отмечает Коваленко.

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К слову, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек.

Также украинские воины обезвредили один танк, семь боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, одну реактивную систему залпового огня, 198 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 12 ракет и 100 единиц автомобильной техники оккупантов.