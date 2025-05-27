Россия перебрасывает войска на север Сумской области: в ISW рассказали детали

Недавно Владимир Путин потребовал от своих войск создать "буферную зону" вдоль российско-украинской границы. Вместе с постоянными усилиями агрессора по захвату остальных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей это подчеркивает его намерения увеличить свои территориальные претензии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW за 26 мая. На север Сумской области передислоцировали полк и бригаду оккупантов.

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Передислокация на север Сумской области

В Институте изучения войны ссылаются на информацию от украинского военного аналитика Константина Машовца. По его словам, для усиления группировки, наступающей на север Сумской области, российское военное командование недавно передислоцировало части:

752-го мотострелкового полка (3-я мотострелковая дивизия, 20-я общевойсковая армия, Московский военный округ);

200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Ленинградский военный округ).

Подразделения 200-й бригады действуют вблизи Владимировки, что к северу от Сум, и в Гордеевке, что к северу от Владимировки в России.

Интересно, что части 752-го полка действуют на Боровском и Лиманском направлениях как минимум с середины 2024 года. Кроме того, ISW с середины 2023 года наблюдала элементы 200-й бригады в боевых действиях на приоритетном для россиян направлении Бахмут – Часов Яр, а последний раз – 6 мая.

Сейчас в ISW не имеют других сообщений о действиях этих подразделений на севере Сумской области.

К чему может готовиться Россия

Ранее аналитики отмечали, что неспособность российских войск прорвать украинскую оборону к западу и юго-западу от Часового Яра подрывает подготовку России к масштабному наступлению на более широкую оборонительную линию.

Учитывая это, агрессор может планировать отсрочку наступательной операции на Константиновку, поскольку не имеет достаточных оперативных резервов для активизации наступательных операций на нескольких разных направлениях одновременно.

Российское военное командование может оценить, что российские войска имеют больше шансов на значительное продвижение на севере Сумской области, чем у Часового Яра,

– добавляют в ISW.

Напомним, в Сумской ОВА официально заявили, что под российским контролем сейчас находятся 4 села Юнаковской и Хотинской общины: Новенькое, Басовка, Веселовка и Журавка.