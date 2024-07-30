Защитники Торецка рассказали, что сейчас происходит в городе и есть ли там гражданские

Торецк является важной логистической развязкой, которая ведет на Константиновку. Этот город продолжает страдать от постоянных российских обстрелов КАБами.

Что происходит в Торецке сейчас, журналистам "Украинского Свидетеля" рассказали бойцы 32 ОМБр. Враг стирает город, потому что иначе он не сможет зайти.

Смотрите также Бои за Песчаное и наступление россиян на Селидово: как изменилась линия фронта за неделю

Что происходит в Торецке.

Военнослужащий 32 ОМБр "Саймон" рассказывает, что российские самолеты у Торецка отрабатывают накатами. То есть самолет сбрасывает КАБ и улетает, за ним атакует следующий – и так продолжается в течение 40 минут. ВСУ же должны все это принимать.

Несмотря на российские атаки в городе до сих пор остаются гражданские. Они преимущественно прячутся в подвалах. Но есть и такие, что наводят россиян на украинские позиции.

Россияне заходят в дом, выходят оттуда с бабушкой или дедушкой. И те чуть ли не за руку ведут их, показывают, где сидят наши ребята. Не исключаю, что это делается под дулом автомата. Затем противник наводит миномет или артиллерию на наши позиции,

– говорит военный.

Боец объясняет, что Торецк нужен россиянами, поскольку это важная логистическая развязка, которая ведет к Константиновке. Проблема содержания города заключается именно в КАБах.

"За неделю россияне могут выпускать до 800 управляемых авиабомб по территории Украины. Чтобы решить эту проблему, нам нужны F-16. Ждем их, с самолетами станет легче", – говорит "Саймон".