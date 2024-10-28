Были ли у россиян продвижения в Торецке в последнее время и какова ситуация на Северском направлении

В ВСУ рассказали, какая ситуация сейчас на Востоке Украины. Россияне продолжают наступать малыми группами, на Краматорском направлении действуют ДРГ.

Пресс-секретаря ОТГ "Луганск" Анастасию Бобовникову в эфире телемарафона спросили, почему на Торецком, Краматорском, Северском направлениях на прошлой неделе было меньше российских атак.

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Какова ситуация на Востоке

В отличие от других направлений боевых действий на Востоке, у нас действительно несколько уменьшилось количество штурмов. Однако неделя только началась, и я вынуждена сказать, что количество штурмов несколько увеличилось. Враг атакует Торецк и совершил 6 атак, вблизи Часового Яра произошло 9 штурмов,

– ответила Бобовникова.

Она акцентировала, что в Торецке враг за последнее время не продвинулся. Силы обороны сдерживают его довольно удачно и стабилизировали ситуацию в Торецке. Оккупанты по-прежнему остаются на восточных районах города.

Возле Выемок также удалось остановить продвижение россиян. Захватчики штурмовали малыми группами, которых техника подвозила как можно ближе к линии боевого соприкосновения. Было несколько таких волн, но на Северском направлении ВСУ занимают более выгодное положение, поэтому враг несет потери.

А вот на Краматорском направлении действуют ДРГ, которые могут состоять из одного-трех человек. Они корректируют цели и пытаются искать слабые места. Впрочем, их быстро обнаруживают и уничтожают.