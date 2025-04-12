В Торецке продолжаются уличные бои, ситуация там сложная, – офицер ВСУ

Военные ВСУ рассказывают о тяжелой ситуации в Торецке. Враг не останавливается на достигнутом и стремится захватить больше украинских земель.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова офицера ВСУ Сергей Цехоцкий в комментарии телеканалу FREEДОМ.

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Российская армия усилила наступление на Торецк

В районе Торецка, что в Донецкой области, оккупанты проводят более активные бои. Борьба ВСУ с россиянами продолжается прямо на улицах города. Усиление наступления врага возле Торецка связано с намерениями полностью его захватить. Как отмечает Сергей Цехоцкий, российских сил в городе больше, они пытаются найти слабые места украинских бойцов, чтобы наносить удары.

В частности оккупанты пытаются держать напряжение в районе Константиновки. В боях они используют террористические методы ведения войны.

Мы можем уже открыто говорить о том, что они сбрасывают с дронов боеприпасы, которые взрываются через определенное время. Это подчеркивает сам принцип поведения путинских войск, что они воюют с мирным населением,

– рассказал военный.

Боевые действия в Торецке: показываем на карте

Цехоцкий также добавил, что хотя враг и хочет иметь преимущество в Донецкой области, он не имеет достаточно сил, чтобы наступать по всей линии фронта. Сейчас россияне активизируются на Покровском направлении, сильно давят на Торецком. Так же оккупанты накапливают силы, чтобы наступать на Сумском и Харьковском направлениях. Там враги прошли вглубь до 7 километров, а ширина развертывания их войск на этом участке достигает 25 километров.

Офицер говорит, что Силы обороны со своей стороны будут пытаться отражать врагов на всех направлениях и даже готовы останавливать наступление из Беларуси.