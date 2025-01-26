Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Что известно о российских "верблюдах"

Виктор Трегубов отметил, что таких "верблюдов" обычно используют, чтобы доставить что-то в конкретную точку: где уже заходятся российские войска, или куда направляются. Представитель отмечает, что они не всегда зашиты в кевлар

Сама идея в том, чтобы просто использовать их мускульную силу, чтобы хоть как-то доставить эту часть груза. Если их там убьют, то для россиян ничего страшного: они пожертвовали не своим боеспособным солдатом, а они пожертвовали кем-то из пленных, скорее всего из мирного населения,

– замечает Трегубов.

Представитель ОСУВ "Хортица" отмечает, что "верблюды" не работают как штурмовая группа. Они работают как бесплатная перевозка – поэтому их и назвали так.

Заметим, ранее в ОСУВ "Хортица" публиковали видео, как выглядит доставка груза "верблюдами". Захватчики отправляют безоружных, впрочем, хорошо защищенных броней бойцов, как можно ближе к позициям Сил обороны. Они должны оставить там боекомплект, мины или рацию для дальнейшего использования штурмовыми группами. Такие бойцы считаются "одноразовыми", поэтому им даже не выдают оружие.

Военные говорят, что эффективность такой тактики сомнительна, особенно с учетом количества дронов на фронте.