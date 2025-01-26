Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Що відомо про російських "верблюдів"

Віктор Трегубов зазначив, що таких "верблюдів" зазвичай використовують, аби доставити щось у конкретну точку: де вже заходяться російські війска, або куди прямують. Речник зазначає, що вони не завжди зашиті у кевлар

Сама ідея в тому, аби просто використати їхню мускульну силу, щоб хоч якось доправити цю частку вантажу. Якщо їх там вб'ють, то для росіян нічого страшного: вони пожертвували не своїм боєздатним солдатом, а вони пожертвували кимось з полонених, скоріше за все з мирного населення,

– зауважує Трегубов.

Речник ОСУВ "Хортиця" наголошує, що "верблюди" не працюють як штурмова група. Вони працюють як безкоштовне перевезення – тому їх і назвали так.

Зауважимо, раніше в ОСУВ "Хортиця" публікували відео, як виглядає доставка вантажу "верблюдами". Загарбники відправляють беззбройних, втім, добре захищених бронею бійців, якомога ближче до позицій Сил оборони. Вони мають залишити там боєкомплект, міни чи рацію для подальшого використання штурмовими групами. Такі бійці вважаються "одноразовими", тому їм навіть не видають зброю.

Військові кажуть, що ефективність такої тактики сумнівна, особливо з урахуванням кількості дронів на фронті.