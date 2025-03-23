В Волчанске россияне пытаются передвигаться через подвалы и канализацию, – 57 ОМПБр

Российские военные пытаются достичь тактического успеха в городе Волчанск и его окрестностях, что в Харьковской области. Для этого они используют подвальные помещения и канализацию.

Об этом в эфире телемарафона рассказал "Историк", офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, передает 24 Канал. Оккупанты применяют широкий спектр огневого поражения – ствольную и реактивную артиллерию, дроны и тому подобное.

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Какова ситуация в Волчанске

Защитники держат под огневым контролем логистические пути россиян, поэтому враг не может использовать на направлении бронетехнику. Штурмовые действия в Волчанске он осуществляет по принципу тактики малых пехотных групп.

Сначала противник накапливает определенное количество пехоты в подвальных помещениях на окраинах города, а потом начинает передвигаться непосредственно к линии боевого соприкосновения. Прежде всего его обнаруживают и поражают украинские операторы дронов.

Фактически с лета 2024 года по настоящее время враг никакого продвижения в Волчанске не имеет. Он вынужден искать любые подходы к линии соприкосновения, поскольку наша разведка видит и прослеживает каждый метр в городе,

– отмечает "Историк".

Именно поэтому, по его словам, россияне используют подвалы и канализационные коммуникации для передвижения. Эта тактика довольно распространена, военный вспоминает Авдеевку и операцию в Курской области. Сейчас в Волчанске подобные методы оккупантов не имеют успеха.

Напомним, за минувшие сутки 22 марта на Харьковском направлении враг пытался прорвать оборону ВСУ в районе Волчанска 4 раза. Всего на фронте было зафиксировано 147 столкновений.