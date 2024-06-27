ВСУ постепенно проводят наступательные операции и уничтожают оккупантов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что бои ведутся в той интенсивности, которая подходит украинским военным.

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По словам Грабского, ВСУ в Волчанске проводят контрнаступательные операции, расширяя так называемую серую зону. Ее украинские военные держат под контролем, не давая возможность россиянам поставлять дополнительные ресурсы и обеспечивать окруженную группировку на промышленном заводе.

Что происходит возле Волчанска: смотрите на карте

Если раньше украинские защитники уничтожали 300 – 400 россиян у Волчанска, сейчас уже десятки.

Это количество оккупантов уменьшается и я надеюсь, что мы вскоре завершим операцию по зачистке этой территории и будем уверенно продвигаться вперед, несмотря на то, что противник перебрасывает на этот участок фронта подразделения даже с Херсонского направления,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что в Волчанске боевые действия ведутся в нужной ВСУ интенсивности, без привлечения дополнительных серьезных ресурсов, которые нужны для первоочередных задач на других участках фронта.