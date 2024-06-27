ЗСУ поступово проводять наступальні операції та знищують окупантів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський, зауваживши, що бої ведуться в тій інтенсивності, яка підходить українським військовим.

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За словами Грабського, ЗСУ у Вовчанську проводять контрнаступальні операції, розширюючи так звану сіру зону. Її українські військові тримають під контролем, не даючи можливість росіянам постачати додаткові ресурси та забезпечувати оточене угрупування на промисловому заводі.

Що відбувається біля Вовчанська: дивіться на карті

Якщо раніше українські захисники знищували 300 – 400 росіян біля Вовчанська, зараз вже десятки.

Ця кількість окупантів зменшується і я маю надію, що ми невдовзі завершимо операцію по зачистці цієї території й будемо впевнено просуватись вперед, не зважаючи на те, що противник перекидає на цю ділянку фронту підрозділи навіть з Херсонського напрямку,

– зауважив військовий експерт.

Він додав, що у Вовчанську бойові дії ведуться в потрібній ЗСУ інтенсивності, без залучення додаткових серйозних ресурсів, які потрібні для першочергових завдань на інших ділянках фронту.