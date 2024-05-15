Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что город важен россиянам из-за железной дороги от него до Купянска. Однако оккупанты не имеют достаточно сил для проведения активных наступательных операций вглубь Украины.
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Подвергается активным ударам
По словам Свитана, Волчанск расположен в 4 километрах до границы с Россией, поэтому он должен быть на уровне 2 линии обороны. Именно поэтому он будет испытывать серьезные атаки и удары россиян. Враг будет уничтожать город до уровня Авдеевки, Марьинки и Бахмута.
Волчанск может быть хорошим укрепленным районом, если примут правильное решение обороны на этом направлении,
– отметил военный эксперт.
Почему он так важен россиянам
Для россиян Волчанск очень важен из-за железной дороги от города до Купянска, которая пролегает через Великий Бурлук. Именно это, по словам Свитана, создаст проблему ВСУ на Лимано-Купянском направлении.
Достаточное количество Сил обороны и средств, направленных в Волчанск, может остановить движение россиян,
– отметил военный эксперт.
Также он добавил, что оккупанты имеют неделю-две до масштабных наступательных действий, учитывая поставленные ими задачи по линии фронта. Однако задач по продвижению вглубь Украины пока враг не имеет.
Нет резервов. И количество российских войск и техники, которая есть вдоль границы с Украиной на этом направлении говорит о том, что у них будут такие "тревожные" операции для того, что отвлечь внимание резервов, которые должны работать на Востоке,
– прокомментировал военный эксперт.
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- Аналитики Института изучения войны выдвинули гипотезу, что приоритет оккупантов – создание "буферной зоны" вдоль границы с Украиной, а не значительное продвижение вперед. На это указывают относительно быстрые темпы продвижения российских войск вокруг Волчанска и данные о разрушении нескольких ключевых мостов в пределах населенного пункта.
- В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что у Волчанска и Лукьянцев наши защитники для сохранения жизни военных на отдельных участках перешли на более выгодные позиции. Военные отметили, что украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться.
- Процесс эвакуации людей из Волчанска затруднен и происходит, к сожалению, не из всех районов города. В частности, не проводят эвакуацию из северных районов города, в центральном районе процесс затруднен из-за постоянных вражеских обстрелов.