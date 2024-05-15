Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що місто важливе росіянам через залізницю від нього до Куп'янська. Однак окупанти не мають достатньо сил для проведення активних наступальних операцій вглиб України.

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Зазнає активних ударів

За словами Світана, Вовчанськ розташований за 4 кілометри до кордону з Росією, тому він мав би бути на рівні 2 лінії оборони. Саме тому він буде зазнавати серйозних атак та ударів росіян. Ворог буде нищити місто до рівня Авдіївки, Мар'їнки та Бахмута.

Вовчанськ може бути хорошим укріпленим районом, якщо приймуть правильне рішення оборони на цьому напрямку,

– зауважив військовий експерт.

Чому він так важливий росіянам

Для росіян Вовчанськ є дуже важливим через залізницю від міста до Куп'янська, яка пролягає через Великий Бурлук. Саме це, за словами Світана, створить проблему ЗСУ на Лимано-Куп'янському напрямку.

Достатня кількість Сил оборони та засобів, направлених до Вовчанська, може зупинити рух росіян,

– зазначив військовий експерт.

Також він додав, що окупанти мають тиждень-два до масштабних наступальних дій з огляду на поставлені ними завдання по лінії фронту. Однак завдань щодо просування вглиб України поки ворог не має.

Нема резервів. Та кількість російських військ та техніки, яка є вздовж кордону з Україною на цьому напрямку говорить про те, що в них будуть такі "тривожні" операції для того, що відвернути увагу резервів, які мали б працювати на Сході,

– прокоментував військовий експерт.

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