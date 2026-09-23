Минус коллаборационистка: как Украина сорвала фейковые "выборы" на Запорожье

Российские оккупанты пытались провести так называемые "выборы" на временно оккупированной территории Запорожской области. Они прошли "с размахом".

Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья. По его словам, местные коллаборационисты нарисовали просто космические цифры явки на "выборах". Они утверждают, что явка составила около 80 %.

Выборы прошли не по плану

Как подчеркнул корреспондент, нет никакого смысла уделять внимание результатам. Коллаборационисты отдали победу путинской партии "Единая Россия". А в Госдуму РФ избрали очередного коллаборациониста.

Почти 80% получила "Единая Россия". Мы видим, что здесь цифры раздули просто колоссально, если сравнивать с общероссийскими показателями,

– отметил корреспондент.

Зато коллаборационисты жаловались, что несколько десятков зданий избирательных комиссий подверглись атакам дронов. В частности, 17 таких зданий были повреждены или уничтожены в Запорожской области.

Неплохо поработали Силы обороны против этих "выборов". Еще и удалось отправить на "концерт Кобзона" так называемого "главу" одной из участковых "комиссий" в Токмацком округе,

– отметил корреспондент.

Корреспондент рассказал о так называемых "выборах" в Запорожье: смотрите видео 24 Канала